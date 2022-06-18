Британские гаубицы – это огонь! ВСУ сожгли вражескую технику вместе с экипажами (эффектное видео)

Защитники Украины сожгли технику оккупантов западным оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские артиллеристы с помощью британских гаубиц M777 уничтожили военную технику оккупантов вместе с экипажами.

Об этом сообщило в Facebook командование десантно-штурмовых войск ВС Украины.

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"На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777 уничтожили один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов", – говорится в сообщении.

М777 — это легкие гаубицы калибром 155 мм. Они имеют скорострельность от 2 до 5 выстрелов в минуту. В зависимости от типа снаряда гаубица способна вести стрельбу на дистанцию до 40 км.

Гаубицы использовались ВС США в вооруженных конфликтах в Афганистане и в Ираке.

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Гаубица применяется Вооруженными силами Украины в российско-украинской войне. Всего украинская армия будет иметь на вооружении около 100 таких орудий.

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 350 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1465 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 3573 (+10) ед,

артиллерийских систем – 739 (+5) ед,

РСЗО – 233 (+0) ед,

средств ПВО – 98 (+1) ед,

самолетов – 216 (+1) ед,

вертолетов – 180 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей/катеров – 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) ед,

специальной техники – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 июня: враг нанес массированный ракетный удар по Кременчугу, а также продолжает обстреливать гражданских по всем направлениям фронта. Кроме этого, Россия обустраивает дополнительные пути вблизи границы для большей поставки военной техники.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 18 июня: за последние сутки ликвидировано 200 оккупантов, уничтожено 9 танков, самолет, буксир и много бронированной техники и артсистем России.