Британская разведка сообщила о чрезвычайном истощении сил РФ на Донбассе

Противник продолжает терять людей и технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия готовится активно пополнять свои силы на Донбассе за счет резервистов. Тем временем подсчитано, сколько боевиков потеряла так называемая "ДНР" за время войны в Украине, из чего можно сделать вывод о потерях РФ. Об этом сообщила британская разведка на своей странице в Twitter.

Сильные обстрелы продолжаются, поскольку Россия стремится окружить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Россия, скорее всего, готовится перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

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Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта.

Однако самопровозглашенная "ДНР" публикует данные о своих потерях. По состоянию на 16 июня она признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.

Уровень потерь т. н. "ДНР" эквивалентен примерно 55 процентам первоначальной численности военных, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе.

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Высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой. С обеих воюющих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны.

Потери РФ

По состоянию на 115-й день войны на территории Украины погибло 33 600 российских солдат, сообщили в Генштабе ВСУ. За последние сутки оккупанты понесли огромные потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Также известно, что за минувшие сутки ВСУ откинули оккупантов на двух направлениях. Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

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Во время атаки по острову Змеиный в Черном море ВСУ поразили ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику. Состав корабельной группировки вражеских войск за ночь не изменился. Так что угрозы и вызовы для украинских городов сохраняются.