Братчук назвал счет по вражеским самолетам в Одесской области

Братчук рассказал про обстрелы в Одессе / Коллаж "Сегодня"

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что местная ПВО работает хорошо и назвал "счет" 7:0 по подбитым воздушным целям РФ.

Об этом сообщает пресс-секретарь ОВА, пишет УП.

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"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы", – говорит Братчук.

Оккупанты ракетами повредили взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Как сообщается, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.

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"Помните, что распространение информации о боевых действиях подлежит согласованию с военным командованием и имеет временные ограничения", – говорится в сообщении.

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