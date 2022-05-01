Братчук назвав рахунок по ворожих літаках на Одещині

Братчук розповів про обстріл в Одесі / Колаж "Сьогодні"
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що місцева ППО працює добре і назвав "рахунок" 7:0 за підбитими повітряними цілями РФ.
Про це повідомляє прес-секретар ОВА, пише УП.
"Одеська ППО працює дуже добре. У нас рахунок по ворожих літаках 7:0 на користь Одеси", – каже Братчук.
Окупанти ракетами пошкодили злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту
Оперативне командування "Південь" повідомило, що в результаті ракетної атаки по Одеській області пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.
Як повідомляється, подальше використання злітно-посадкової смуги неможливе.
"Пам'ятайте, що поширення інформації про бойові дії підлягає погодженню з військовим командуванням і має тимчасові обмеження", – йдеться у повідомленні.