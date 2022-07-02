Бойцы ВСУ рассказали, как американские HIMARS повлияли на ситуацию на фронте (фото)

Первые четыре РСЗО HIMARS успешно действуют на восточном фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ на востоке Украины успешно используют американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS.

Как пишет The Washington Post, украинцы в прошлом месяце получили от США в рамках пакета военной помощи на 700 миллионов долларов четыре РСЗО HIMARS.

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На корпусе одного из HIMARS уже нарисованы три маленьких черных черепа – по одному на каждую пораженную цель.

"На самом деле их шесть. У нас просто еще не было возможности добавить другие три", – рассказал командир экипажа РСЗО позывной "Кузя".

/ Фото: The Washington Post

Наводчик HIMARS позывной "Мороз" рассказал, что до прибытия американских HIMARS бойцы использовали советские РСЗО "Ураган" и избегали траекторий ракет через какие-либо населенные пункты, а стреляли только через поля и леса, чтобы уменьшить угрозу для мирного населения. С HIMARS бойцы чувствуют себя увереннее.

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"У меня нет никаких сомнений в том, куда мы ударим. Я знаю, что ракета попадет в цель, потому что она управляется спутником", – говорит "Мороз".

/ Фото: The Washington Post

РСЗО M142 является приоритетной мишенью для россиян, поэтому семьи членов экипажа даже не знают, что они с ними работают. Также бойцам приходится держать HIMARS постоянно в движении, потому что если долго оставаться на одном месте, есть риск открыть его местонахождение.

/ Фото: The Washington Post

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"Кузя" говорит, что было бы неплохо иметь 50 HIMARS, чтобы Украина могла развернуть по четыре в каждом направлении большого фронта, охватывающего почти всю восточную границу с Россией.

Командир подразделения позывной "Спутник" считает, что если бы Украина получила HIMARS гораздо раньше, "мы бы уже покончили с этой войной".

Кратко о HIMARS

HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.

HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Система была разработана как малая, мобильная РСЗО с возможностью стреляй-и-беги.

Система транспортируется на самолете C-130. Ее выпускает одно из подразделений Lockheed Martin.

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов, которій, в частности, будет включать в себя установки HIMARS и боеприпасы к ним.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, чем важны именно эти РСЗО.