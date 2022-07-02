Бійці ЗСУ розповіли, як американські HIMARS вплинули на ситуацію на фронті (фото)

Перші чотири РСЗО HIMARS успішно діють на східному фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ на сході України успішно використовують американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS.

Як пише The Washington Post, українці минулого місяця отримали від США у рамках пакету військової допомоги на 700 мільйонів доларів чотири РСЗО HIMARS.

Реклама

На корпусі одного з HIMARS вже намальовано три маленькі чорні черепи – по одному на кожну уражену ціль.

"Насправді їх шість. Ми просто ще не мали можливості додати інші три", – розповів командир екіпажу РСЗО позивний "Кузя".

/ Фото: The Washington Post

Навідник HIMARS позивний "Мороз" розповів, що до прибуття американських HIMARS бійці використовували радянські РСЗО "Ураган" і уникали траєкторій ракет через будь-які населені пункти, а стріляли лише через поля і ліси, щоб зменшити загрозу для мирного населення. З HIMARS бійці почуваються більш впевнено.

Реклама

"У мене немає жодних сумнівів щодо того, куди ми вдаримо. Я знаю, що ракета влучить у ціль, тому що вона керується супутником", – каже "Мороз".

/ Фото: The Washington Post

РСЗО M142 є пріоритетною мішенню для росіян, тому сім'ї членів екіпажу навіть не знають, що вони з ними працюють. Також бійцям доводиться тримати HIMARS постійно в русі, бо, якщо довго залишатися на одному місці, є ризик виявити його місцезнаходження.

/ Фото: The Washington Post

Реклама

"Кузя" каже, що було б непогано мати 50 HIMARS, щоб Україна могла розгорнути по чотири в кожному напрямку великого фронту, який охоплює майже весь східний кордон з Росією.

Командир підрозділу позивний "Супутник" вважає, що якби Україна отримала HIMARS набагато раніше, "ми б уже покінчили з цією війною".

Коротко про HIMARS

HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.

Система транспортується літаком C-130. Її випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 млн доларів, який, зокрема, включатиме установки HIMARS і боєприпаси до них.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, чим важливі саме ці РСЗВ.