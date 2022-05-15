Бойцы "Азова" отреагировали на слова Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"

Бойцы "Азова" поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку. Фото bbc.com. Коллаж "Сегодня"

Бойцы полка "Азов", которые держат оборону в Мариуполе, поблагодарили Kalush Orchestra за высказанную со сцены Евровидения поддержку.

Об этом говорится в Телеграмм-канале подразделения.

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"Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!" – написали в своем Telegram-канале украинские защитники.

Несмотря на то, что перед началом конкурса многие предупреждали о том, что участники не могут никак комментировать политическую ситуацию в мире, Kalush Orchestra нарушили все правила! Музыканты услышали все просьбы обращенные к ним от народа Украины и все же сказали такие важные для всех слова!

Перед началом конкурса директор Kalush Orchestra, Николай Кучерявый, заявлял, что коллективу строго запретили упоминать войну в Украине.

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После громкого заявления украинской группы со сцены "Евровидения" Игорь Кондратюк объяснил , нарушил ли Kalush Orchestra правила конкурса.

Также редакция "Сегодня" собрала реакцию звезд на призыв Kalush Orchestra о помощи людям на "Азовстале".