Бійці "Азова" відреагували на слова Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022"

Бійці "Азова" подякували Kalush Orchestra за підтримку. Фото bbc. Колаж "Сьогодні"
Бійці полку "Азов", які тримають оборону в Маріуполі, подякували K alush Orchestra за висловлену зі сцени Євробачення підтримку.
Про це говориться у Телеграм-каналі підрозділу.
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"Дякую групі Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!" – написали у своєму Telegram-каналі українські захисники.
Незважаючи на те, що перед початком конкурсу багато хто попереджав про те, що учасники не можуть ніяк коментувати політичну ситуацію у світі , Kalush Orchestra порушили усі правила! Музиканти почули всі прохання звернені до них від народу України і все ж таки сказали такі важливі для всіх слова!
Перед початком конкурсу директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий заявляв, що колективу заборонили згадувати війну в Україні.
Після гучної заяви українського гурту зі сцени "Євробачення" Ігор Кондратюк пояснив , чи порушив Kalush Orchestra правила конкурсу.
Також редакція "Сегодня" зібрала реакцію зірок на заклик Kalush Orchestra про допомогу людям на "Азовсталі".