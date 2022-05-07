Бойченко: РФ готовит в Мариуполе фарс с "парадом пленных"

Бойченко о ситуации в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что президент РФ Владимир Путин устраивает себе праздник, потому что переплюнул самого Гитлера, вводя геноцид украинского народа в городе. Бойченко добавил, что оккупанты, скорее всего, могут переодеть украинских плененных гражданских, которых удерживают в фильтрационных лагерях, и заставить принять участие в параде до 9 мая.

Об этом он сказал телеведущим Евгению Киселеву и Юлии Галушке в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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"Есть подозрение, что этих людей могут задействовать в качестве условных военнопленных, которых проведут по очищенным улицам Мариуполя" , – сказал Бойченко.

Городской голова напомнил, что оккупанты собрали в поселках до двух тысяч мужчин, отобрали у них документы, удерживают их в фильтрационных лагерях и заставляют за еду разбирать завалы.

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"Среди них нет военных, я хочу, чтобы все это понимали. Эти люди содержатся террористической организацией для конкретных целей, а именно для проведения так называемого парада. Их просто похитили и не отпускают, удерживают в плену силой и эксплуатируют на унизительных работах", – добавил Бойченко.

По словам мэра, оттуда есть только два пути, один из которых – болезнь.

"Тот человек, который дал нам эти показания, чтобы было понятно, насколько все плохо, – человек сломал себе руку, чтобы оттуда выйти", – сказал Бойченко.

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Военные преступления оккупантов фиксируются

Мэр Мариуполя подчеркнул, что военные РФ совершают преступления против населения.

"Они с начала войны создали в городе зону, из которой невозможно уехать, куда невозможно въехать, где просто издеваются над людьми и ведут себя как военные преступники" , – сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что все факты военных преступлений фиксирует региональная и генеральная прокуратура Украины, формируется общее дело по стране и конкретно городу Мариуполю.

"Мы понимаем, что главный преступник, совершающий этот шабаш, это Владимир Путин. Именно он 24 февраля отдал преступный приказ и ворвался на территорию Украины", – сказал Бойченко.

Виновными в военных преступлениях на территории Украины и Мариуполя, в частности, Бойченко также называет все военно-политическое руководство РФ, которое разрушило город на 90%.

"50% наших домов они превратили в пепел, за два месяца они убили 20 тысяч человек. Вдумайтесь, фашистская Германия за два года оккупации уничтожила 10 тысяч, а Путин за два месяца уничтожил более 20 тысяч мариупольцев. Поэтому он устраивает себе праздник, потому что переплюнул самого Гитлера, внедряя геноцид украинского народа в Мариуполе, освобождая территорию Украины от украинцев", – отметил Бойченко.

Мэр города добавил, что при этом каждый второй житель города имеет этнические российские корни.

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