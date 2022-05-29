Бои на окраинах Северодонецка и обстрел Сумской области: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Оккупанты штурмуют украинские населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать населенные пункты Украины. В Северодонецке идут жесточайшие бои. А в Харьковской области противник обстреливал гражданскую инфраструктуру.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию по областям, где идет война.

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Луганская область

28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Кроме того, авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома.

В Северодонецке обстановка еще более трудная – враг ведет штурм. Бои продолжаются до сих пор. Годовщину города оставшиеся жители встретят в подвалах. Кроме женщины, вчера погибшей в своем доме в старых районах.

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По поводу разрушений жилого фонда: Северодонецк – 13 домов, Горское – 11, Тошковка – 7, Врубовка – 6, Нырково – 2.

Также следует отметить, что в районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако силами штурмовой авиации нанес авиационные удары в районе Устиновки.

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Оккупанты обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Северское направление

На Северском направлении противник обстрелял из минометов позиции Сил обороны в Сумской области.

Харьковское направление

На Харьковском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Черкасских Тишек, Русских Тишек, Петровки и Терновой.

Лиманское направление

На Лиманском направление враг применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе Лимана.

Кроме того, противник совершал артобстрелы гражданской инфраструктуры в районах Гусаровки, Большой Камышевахи, Богородичного, Святогорского и др.

Кривой Рог

На утро 29 мая обстановка полностью контролируемая. Продолжается работа спасателей по ликвидации последствий вчерашнего ракетного удара.

Ночью враг проводил обстрелы из разных типов артиллерии на линии соприкосновения. На территории Кривого Рога и Криворожского района других ЧС не было.

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