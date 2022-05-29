Бої на околицях Сєвєродонецька та обстріл Сумської області: головне про атаки РФ за ніч (фото)

Окупанти штурмують українські населені пункти. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати населені пункти України. У Сєвєродонецьку тривають найжорстокіші бої. А на Харківщині противник обстрілював цивільну інфраструктуру.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.

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Луганська область

28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості.

Крім того, авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки.

У Сєвєродонецьку обстановка ще більш важка – ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах.

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Відносно руйнувань житлового фонду: Сєвєродонецьк – 13 будинків, Гірське – 11, Тошківка – сім, Врубівка – шість, Ниркове – два.

Також слід зазначити, що в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Однак силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

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Окупанти обстріляли Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Черкаських Тишок, Руських Тишок, Петрівки і Тернової.

Лиманський напрямок

На Лиманському застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі Лиману.

Крім того, противник здійснював артобстріли цивільної інфраструктури в районах Гусарівки, Великої Комишувахи, Богородичного, Святогірського та ін.

Кривий Ріг

На ранок 29 травня ситуація повністю контрольована. Триває робота рятувальників щодо ліквідації наслідків вчорашнього ракетного удару.

Вночі ворог проводив обстріли з різних типів артилерії на лінії зіткнення. На території Кривого Рогу та Криворізького району інших НС не було.

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