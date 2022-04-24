Били дубинкой в сердце: священник из Херсона рассказал о пытках в плену оккупантов

Украинский священник был в плену врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Сергей Чудинович, священник Православной церкви Украины, был в плену русских оккупантов. В канун Пасхи он решил откровенно рассказать, как все было.

Об этом сообщил Сергей Чудинович в Facebook.

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Священник рассказал, что над ним издевались. Также Сергею Чудиновичу угрожали изнасилованием и тем, что расправятся с родными.

Он рассказывает, что оккупанты обвинили его в участии диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Мол, он – член ТРО. Но это, убеждает священник, не имеет ничего общего с реальностью.

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"Заломили руки, сказали, что жизнь моя закончилась, что они будут разбирать меня на части, что они убьют меня, застрелят. Привели меня в другое помещение... там стали бить дубинкой в ​​участок сердца", – рассказал он.

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