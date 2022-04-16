Белый дом изменил прогноз окончания войны в Украине

В Белом доме не верят, что война в Украине закончится в ближайшие месяцы / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне не видят предпосылок для быстрого окончания войны в Украине. Там считают, что военные действия могут затянуться до конца 2022 года.

Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен европейским союзникам, передает американский телеканал CNN.

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Смена прогноза

Многие из официальных лиц, с которыми беседовали журналисты CNN, подчеркнули, что трудно точно предсказать, как долго может продолжаться война в Украине. Несколько официальных лиц отметили, что сейчас нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились, и маловероятно, что он пойдет на дипломатические переговоры, если только не столкнется с военным поражением.

"Мысль о том, что это может быть долгосрочный конфликт, противоречит ранее звучавшим прогнозам, что это будет война нескольких дней, когда в США ожидали, что Россия быстро захватит Киев", – отмечает CNN.

Сроки

Публично советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 14 апреля, что боевые действия в Украине, вероятно, будут "затяжными" и будут продолжаться "месяцы или даже дольше". Некоторые члены Конгресса и их помощники потихоньку сравнивают происходящее в Украине с Корейской войной, которая длилась три года.

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Два других европейских чиновника заявили, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины, где, как ожидается, российские войска начнут новое наступление, могут длиться от четырех до шести месяцев, а затем привести к тупиковой ситуации.

Блинкен сказал, что "обсудил со своими коллегами обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться, но все его обязательства вращались вокруг того, что лучше всего остановить его как можно быстрее".

Обстановка