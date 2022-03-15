Белорусские военные готовы сложить оружие, чтоб не воевать против Украины – Геращенко

Белорусские военные не хотят воевать против Украины / Коллаж "Сегодня"

Большинство белорусов в составе ВС РБ, в случае приказа на пересечение границы с Украиной, готовы сложить оружие.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"По подтвержденной информации от семей, мужчины которых находятся в составе ВС РБ, в случае приказа на пересечение ГКУ большинство будет готово сложить оружие, чтобы не выполнять преступные приказы военно-политического руководства РБ", – говорится в сообщении.



Антон Геращенко утверждает, что морально-психологическое состояние военных очень низкое, командованием РБ распространяется риторика по поводу якобы готовящегося наступления ВСУ на Беларусь.

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