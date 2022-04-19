Байден созывает встречу с лидерами нескольких стран и генсеком НАТО из-за обострения в Украине

Байден пригласил на встречу, в частности, Столтенберга/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден во вторник, 19 апреля, созывает встречу с главами некоторых стран Европы, а также Канады. Лидеры обсудят обострение войны в Украине.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

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По информации телеканала, американский президент встретится с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Кроме того, будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Госдеп США рассматривает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма

Представители Государственного департамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за полномасштабное нападение на Украину. РФ могут объявить государством-спонсором терроризма.

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По словам спикера Госдепа США Неда Прайса, для принятия соответствующего решения может потребоваться несколько недель.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. Будь то этот орган (американский список государств-спонсоров терроризма) или любой другой орган, доступный нам в соответствии с законом, мы будем применять его, если он будет эффективным и уместным", — сказал пресс-секретарь. Согласно определению Госдепа, государство-спонсор терроризма — это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Сейчас в таком списке у США только четыре страны: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Попадание РФ в соответствующий список может иметь ряд последствий, в том числе наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в США, включая недвижимость, и запрет на разнообразный экспорт товаров двойного назначения. Реклама

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