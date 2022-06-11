Бахмутское направление стало адом для врага: эксперт объяснил потери армии РФ

Эксперт назвал цель военной операции Украины на юго-востоке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают наносить многочисленные и тяжелые удары по российским оккупантам. В частности, армия России теряет многих своих военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил военно-политический эксперт Петр Черник ведущему Андрею Булгарову в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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По словам эксперта, цель военной операции Украины на юго-востоке – наносить врагу как можно больше потерь и в живой силе, и в технике:

"Почему именно там? Давайте внимательно посмотрим на карту – там образуется небольшая дуга. Они хотят назвать это "котлом" и эту дугу "закрыть", потому что большой оперативной дуги они достичь не смогли".

Петр Черник напомнил, что оккупанты задекларировали выход на административные границы Луганской области, а также что у них 12 июня сакральный праздник – День России:

"Понимая их менталитет относительно какой-то даты, что нужно демонстрировать результаты, абсолютно логично, что именно на этом направлении они будут сосредоточивать свои усилия на этой дуге – условно мы ее назовем Лиман-Попасная-Бахмут (или наоборот)".

Кроме этого, эксперт заявил, что ВСУ научились воевать за эти трудные дни. Также он уверен на 100%, что того, что имеет название "разрезание украинских войск", не будет в принципе:

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"Т.е. я не допускаю котла как явления. Пока существует большое оперативное окно... и пока с нашей стороны будет "тактика малых шагов" – особенно по Северодонецку, – которая является рабочей (именно такая тактика позволит нам получить стратегическую победу), то в комплексе этих двух вещей эта операция должна продолжаться до тех пор, пока враг не накопит такой силы, что сможет это окно закрывать. Или наоборот – у нас появится достаточно столько качественного, тяжелого оружия – а оно в пути и с каждым днем все больше приходит в Украину, – что позволит нам создать такое явление, как "огневые валы", и понемногу выбивать противника с наших территорий".

В то же время сейчас, по словам Петра Черника, в тактическом смысле есть своеобразная точка равновесия: у оккупантов нет сил для больших наступлений, а у ВСУ нет сил для больших контрнаступлений.

"Как долго это может длиться? От нескольких недель до нескольких месяцев", – сказал он.

Ранее разведка Великобритании сообщила, что оккупанты не смогли продвинуться к югу Северодонецка – в городе все еще продолжаются бои. В то же время российская армия использует устаревшее вооружение. Также военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал паузу на фронте и объяснил, зачем она президенту России Владимиру Путину.