"Азов" показал, как оккупанты обстреливают Мариуполь из танка (видео)

Оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Жители города боятся выходить из бомбоубежищ из-за действий врага.

Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения "Азов" в Telegram.

Реклама

Подробности

На видео, которое опубликовал "Азов", видно, как танк с российской символикой обстреливает объекты инфраструктуры.

"На этом видео — наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе те, которые скрываются на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", — говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли село в Луганской области

Российские оккупанты накрыли плотным огнем Камышеваху в Луганской области. В результате обстрела разрушены школа, сельский совет и многоэтажка.

Реклама

"Россияне открыли плотный огонь по Камышевахе, что в Попаснянской громаде, днем 30 апреля", — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей. Информацию о жертвах уточняют. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек.

Читайте также