Авиаудар оккупантов по школе в Белогоровке – могли погибнуть 60 человек (фото, видео)

Оккупанты ударили по Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Белогоровке Луганской области российские оккупанты нанесли авиаудар по школе, в результате возник пожар. В школьном бомбоубежище прятались 60 человек, скорее всего, все они погибли.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. м и в Доме культуры.

Пожар тушили почти четыре часа, затем провели разборку завалов и нашли тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены.

"Скорее всего, все оставшиеся под руинами зданий 60 человек погибли. Это настоящие зверства русского мира: циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка", – сказал Гайдай.

Кроме того, ночью 8 мая россияне открыли огонь по Шипилову. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.

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Четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, еще два – в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.

Оккупанты обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли дети

Российские оккупанты 7 мая в Луганской области обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли двое детей, еще два ребенка и пожилая женщина получили тяжелые ранения, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"После обеда орки из "Градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения", – написал Гайдай.

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