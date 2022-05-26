Аваков рассказал, в чем главная ошибка Путина

Аваков назвал потери и удачи войны / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин ошибся, что в Украине после 30 лет свободы можно навязать что-то диктаторское. Поэтому и война его обречена на поражение.

Об этом рассказал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире национального телемарафона, который транслирует YouTube-канал "Украина 24".

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Что не так

"Пятая часть территории оккупирована. Враг хочет большего. Он подкидывает идею, что вы тут особо не волнуйтесь, мы возьмем Донецкую и Луганскую области, ну, наверное, Херсонскую, может быть Запорожскую. Но в обмен вы получите мир! И будем жить как и прежде. И диктатор, дрыгая ножкой, пытается это продать, что вы будете частью великого русского мира. Но нам это невозможно продать и это ключевая ошибка Путина. Украинским людям после 30 лет жизни в свободной стране невозможно продать старые диктаторские постсоветские и советские парадигмы. Их невозможно посадить на почву украинских свобод. Тут Путин ошибся в главном и тут он проиграл", – отметил Аваков.

Оценка войны

Конечно, отстаивание своих свобод дается Украине нелегко. Есть большие потери, однако мы показали, что можем постоять за свои свободы.

"Прошло три месяца. Есть два вектора, которые определяют нашу оценку происходящего. Одна реальность в том, что 20% страны оккупировано. Мы имеем огромные потери среди мирного населения, мы имеем потери военных, мы потеряли несколько крупных городов, мы имеем сильно разрушенную инфраструктуру, парализованную экономику... Это минусы. А плюсы – мы с самого начала начали оказывать самое жестокое сопротивление, которым удивлен весь мир", – отметил бывший министр.

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