Армия РФ несет огромные потери в боях за Лисичанск и Северодонецк. Что пишут западные СМИ

ВСУ наносят сильные удары по оккупантам в боях за Северодонецк и Лисичанск. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают потери оккупантов в боях с ВСУ, приближающийся дефолт России и разблокировку украинских портов при помощи противокорабельных ракет.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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США подталкивают Россию к дефолту

Американская газета The Washington Post пишет, что США подталкивают Россию к дефолту. Министерство финансов США во вторник объявило, что больше не позволит Кремлю выплачивать долги владельцам американских облигаций. Этот шаг значительно усложнит возможности агрессора для избежания дефолта.

Армия РФ несет огромные потери в боях за Лисичанск и Северодонецк

Издание The Wall Street Journal сообщает, что попытки России окружить украинские города Лисичанск и Северодонецк стоят ее армии огромных потерь. По словам украинских официальных лиц, Кремль посылает подразделения из южной Украины для борьбы на Донбассе, но продолжение украинского сопротивления может в конечном счете заставить его снова изменить стратегию.

ВСУ разбили оккупантов а переправе через Северский Донец

Американская газета The New York Times опубликовала репортаж из Белогоровки, где украинская армия разбила большие силы противника на переправе через Северский Донец. Как отмечает издание, ВСУ дали значительной части сил противника возможность переправиться на южный берег реки, а затем нанесли по ним удар. Параллельно вниз по течению реки пустили мины, взорвавшие понтонные мосты. Пути отступления были отрезаны. На предложения сдаться россияне не реагировали, многие пытались спастись, переплывая Донец в обратном направлении.

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Страховые компании отказываются от танкеров с российской нефтью

Международное агентство новостей Reuters пишет об "Ахиллесовой пяте" российской нефтяной отрасли – страховании перевозок. Страховые компании из Европы и США, которые доминируют на международном морском рынке, сворачивают покрытия для российских нефтяных танкеров, чтобы избежать нарушения санкций, введенных после вторжения в Украину. Даже нероссийские суда сейчас рискуют быть отторгнуты западными страховщиками, если они перевозят российскую нефть.

Противокорабельные ракеты "Гарпун" помогут Украине прорвать морскую блокаду

Немецкий журнал Der Spiegel информирует, что противокорабельные ракеты от Дании могут решить результаты морского сражения Украины. Эксперты считают, что двенадцать противокорабельных ракет "Гарпун" могут быть использованы для прорыва российской морской блокады. Экспорт зерна снова станет возможным.

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