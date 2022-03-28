Армения отправила в Россию истребители Су-30 для войны против Украины – турецкие СМИ

Армения отправила истребители Су-30 для поддержки России в войне против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Армении направили в Россию боевые самолеты и летчиков для участия в войне против Украины. Об этом сообщило турецкое издание Haber Global со ссылкой на собственные источники в разведке в понедельник, 28 марта.

По данным издания, 25 марта из Армении вылетели четыре истребителя Су-30, которые отправились в Россию "для использования в Украине". Также отмечается, что боевые самолеты доставили в Россию специально обученные армянские пилоты.

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"Таким образом, Армения стала союзником по оккупации в Украине и стала стороной войны", – пишет издание.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия. Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в наступлении и захвате села Парухв непризнанной Нагорно-Карабахской республике, которое произошло вчера, 24 марта. Армения просит помощи у российских военных-"миротворцев".

Также мы информировали, что под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель Су-35 и задержали летчика.