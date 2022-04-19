Арестович: Россия хочет принять ванную из крови мариупольцев и объявить о победе

Алексей Арестович заявил, что Россия хочет убить гражданских на "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, хотя знают, что там остается мирное население. Ценой крови мариупольцев Москва хочет объявить о победе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

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Он рассказал, что военные РФ третьи сутки работают бомбами по "Азовстали".

"Трехтонные бомбы. И в "Азовстали", кроме страшного "Азова" сидят в подвалах женщины и дети. Они убивают сейчас гражданское население потому, что такая бомба проламывает очень прилично. И вот эту 4-х летнюю девочку Алину, у которой мама военный медик, очень тщательно пытаются убить мужественные российские полковники. Они прекрасно знают, что там гражданские. Потому что это последнее место в городе, где можно спрятаться", – объяснил Арестович.

Есть ли шанс спасти мариупольцев

Он добавил, что Украина проводит переговоры об освобождении гражданских жителей Мариуполя.

"Переговоры идут, иначе б не было ни записи Медведчука, ни записи британского добровольца, ни заявления Данилова. Степень обменного потенциала пока трудно установить, но я так понимаю, мы торгуемся по максимуму", – сказал советник главы ОП.

Арестович объяснил, почему российские военные отказываются освобождать мирных граждан Мариуполя и даже Турции, которая присылала свой корабль, не разрешают помочь гражданским.

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"Они хотят ванную из крови мариупольцев принять потому, что им хочется сказать, что вот здесь у них победа", – добавил Арестович.

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