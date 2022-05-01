Арестович рассказал, что на территории РФ действуют партизанские отряды

Партизаны действуют внутри РФ / Коллаж "Сегодня"
На территории Российской Федерации уже действуют партизанские отряды, которые состоят из россиян. Легионы находятся в разных регионах России.
Об этом утверждает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"Ячейки свободной России появились в самой России. Уже есть легион, который действует внутри России. Это было неизбежно. Мы этим не управляем. У них есть родственники, у них есть друзья и пошел огонь свободной России по России. В самых разных регионах народ начал собирать", - говорит Арестович.
Российские военные устраивают бунт
В Мелитополе 70 российских военных устроили бунт и отказались принимать участие в боевых действиях против Украины.
"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, дислоцирующемся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по исполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ", – говорится в сообщении.
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