Арестович о дальнейшем ходе войны: У Кремля сейчас есть три выхода

Алекесей Арестович заявил, что Кремль может продолжить войну одним из трех способов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украины есть два варианта дальнейшего хода войны. Так, это будут либо переговоры с оккупантом, либо победа над российскими войсками.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

Реклама

"У Кремля сейчас есть три выхода, у нас – два", – сказал он.

По словам Арестовича, варианты Кремля – это либо переговоры (после провала операции на востоке), либо позиционная война, либо мобилизация.

При этом для Киева советник главы ОП предусматривает такие варианты: переговоры или же "вынос вперед ногами российской группировки из Украины".

"Мы очень хотим сделать второе, но все еще оставляем шанс на переговоры. Президент сегодня подтвердил – если уничтожат защитников Мариуполя, или если проведут какой-нибудь "референдум" в "Херсонской народной республике", то мы выходим из переговоров. И дальше у нас только один вариант – их вынос вперед ногами", – сказал Арестович.

Украина может выйти из переговоров

Как заявил президент Владимир Зеленский, в случае проведения Россией любых псевдореферендумов на территории Украины и в случае гибели защитников и людей в Мариуполе любые переговорные процессы с Москвой прекратятся.

Реклама

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов... Я думаю, это не на пользу дипломатическому процессу. Это мешает окончанию войны дипломатичным путем", – сказал Зеленский.

Ранее мы писали: