Арестович про подальший хід війни: Кремль зараз має три виходи

Олексій Арестович заявив, що Кремль може продовжити війну одним із трьох способів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має два варіанти подальшого ходу війни. Так, це будуть або переговори з окупантом, або перемога над російськими військами

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

Реклама

"У Кремля зараз є три виходи, у нас – два", – сказав він.

За словами Арестовича, варіанти Кремля – це або переговори (після провалу операції на сході), або позиційна війна, або мобілізація.

При цьому для Києва радник голови ВП передбачає такі варіанти: переговори або "винесення вперед ногами російського угруповання з України".

"Ми дуже хочемо зробити друге, але все ще залишаємо шанс на переговори. Президент сьогодні підтвердив – якщо знищать захисників Маріуполя, або якщо проведуть якийсь "референдум" у "Херсонській народній республіці", то ми виходимо з переговорів". І далі у нас тільки один варіант – їхнє винесення вперед ногами", – сказав Арестович.

Україна може вийти із переговорів

Як заявив президент Володимир Зеленський, у разі проведення Росією будь-яких псевдореферендумів на території України та у разі загибелі захисників та людей у Маріуполі будь-які переговорні процеси з Москвою припиняться.

Реклама

"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів... Я думаю, це не на користь дипломатичному процесу. Це заважає закінченню війни дипломатичним шляхом", – сказав Зеленський.

Раніше ми писали: