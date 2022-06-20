Арестович назвал город, куда захватчики стягивают крупные силы

Арестович предупредил о будущих обстрелах / Фото: Коллаж: Сегодня

Обстрелы Харькова — это надолго, нужно увозить детей. Российские вооруженные силы подготовились к новому наступлению на Харьков, которое может начаться на этой неделе, заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, группировка ВС РФ на юге Белгородской области достигла уровня оперативной боеготовности.

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Также Арестович объяснил, для чего России нужно начинать новое наступление на Харьков. Они пытаются таким образом парировать наступление ВСУ на Херсон, создав проблемы Харькову.

Арестович считает, что Харьков россиянам не взять, но бить по городу будут. Поэтому нужно увозить детей из города.

Предупреждение от президента

Ранее о большой вероятности атаки на Харьков заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, российская армия собирает силы для новой атаки на Харьков и захвата Славянска.

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"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там полтора миллиона жителей. Постоянно бомбардируют Николаев – а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было сто тысяч жителей", — отметил Зеленский.