Арестович назвав місто, куди загарбники стягують великі сили

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Обстріли Харкова — це надовго, треба забирати дітей. Російські збройні сили підготувалися до нового наступу на Харків, який може розпочатися цього тижня, заявив радник голови ВП Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, угруповання ВС РФ на півдні Білгородської області досягло рівня оперативної боєготовності.

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Також Арестович пояснив, для чого Росії потрібно розпочинати новий наступ на Харків. Вони намагаються у такий спосіб парирувати наступ ЗСУ на Херсон, створивши проблеми Харкову.

Арестович вважає, що Харків росіянам не взяти, але будуть бити по місту. Тож треба вивозити дітей із міста.

Попередження від президента

Раніше про велику ймовірність атаки на Харків заявив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, російська армія збирає сили для нової атаки на Харків та захоплення Слов'янська.

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"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деоккупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там півтора мільйона мешканців. Постійно бомбардують Миколаїв – а там майже півмільйона мешканців. Хочуть захопити й повністю зруйнувати Слов'янськ – там до війни було сто тисяч жителів", – зазначив Зеленський.