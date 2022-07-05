ISW оценил способность оккупантов успешно продвинуться на Бахмут и Северск

Оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии оккупантов после боев за Лисичанск вряд ли смогут достигнуть успеха.
Об этом сообщает ISW.
4 июля российские войска продолжали наступательные действия восточнее Бахмута для подготовки к последующим наступательным действиям в направлении Бахмута и Северска.
ISW цитирует сообщение Генштаба ВСУ о неудачной разведке боем оккупантов на окраинах Берестового и их безуспешной попытке наступления в районе Углегорской ТЭС.
Ананлитики прогнозируют, что российские войска, скорее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конечном итоге двинуться на Бахмут и Северск.
"Но их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск, вызывает сомнения", – отметили в ISW.
Ранее мы сообщали, что перед наступлением на Славянск РФ атакует еще один город.
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