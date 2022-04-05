"40 дней ада": разрушенный Мариуполь показали с беспилотника

Военные РФ уничтожают Мариуполь обстрелами / Фото: Коллаж: Сегодня

Полк "Азов" обнародовал снятое с беспилотника видео из Мариуполя, который 40 дней обстреливают российские оккупанты.

"40 дней ада в Мариуполе. Приазовская крепость в огне и пепле. Разрушена. Но не покорена", – написали в Telegram-канале "Азова".

Оккупанты полностью разрушили инфраструктуру Мариуполя

Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению, или частично подлежит, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Глава ОВА рассказал, что количество погибших в Мариуполе можно оценить лишь примерно:

"Мы считаем 5 тысяч по меньшей мере. Но это только гражданские. Военных можно считать после обследования всего города.

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.