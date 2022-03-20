ВСУ уничтожили шесть генералов России. Что известно об оккупантах

Россия за время войны лишилась 10 своих генералов / Фото: Коллаж: Сегодня

За три недели войны РФ против Украины наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Магомед Тушаев

Генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141 моторизованного полка национальной гвардии РФ, который называли "элитным". Подразделение чеченских боевиков ВСУ ликвидировали вместе с известным кадыровским командиром.

Магомед Тушаев

Виталий Герасимов

Генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России. Его ликвидировали под Харьковом.

Герасимов. Фото ГУР Минобороны

Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "За возвращение Крыма", то есть, оккупацию. Также Герасимова не раз обвиняли в оказании поддержки вооруженным формированиям "ДНР" и "ЛНР", участвующих в войне на Донбассе.

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Центр "Миротворец" добавил Герасимова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Скриншот

Андрей Колесников

Генерал-майор Андрей Колесников командующий 29-й армией Восточного военного округа. Пост занял в 2021 году, до этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.

Колесников. Фото: Сухопутные войска Украины

Андрей Суховецкий

Генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа. В 2008 году он принимал участие в военных операциях на Северном Кавказе и в Южной Осетии.

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Андрей Суховецкий. Фото: Википедия

В 2014-м был командиром 217-го гвардейского парашютно-десантного полка. В его составе принимал участие в оккупации Крыма, за что получил медаль "За возвращение Крыма".

Олег Митяев

Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии, которая презентуется в России как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага.

Это ее штурмовое знамя открывало московские парады на 9 мая, как "главный символ победы в Великой Отечественной войне". Однако уже в первые десять дней вторжения в Украину дивизия потерпела разгромное поражение под Мариуполем.

Митяев. Фото: полк "Азов"

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что Митяев относился к мирным украинцам очень жестоко. Скорее всего, генерал оказался на первой линии фронта, потому что пытался показать своим примером, как нужно воевать.

"Потому что его солдаты отказывались вступать в бой. Обычно генерал оказывается убитым в ближнем бою, только если он прибыл лично руководить на месте", – сказал Арестович.

Андрей Мордвичев

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ, ликвидирован 18 марта.

Тогда ВСУ ударили по занятому оккупантами аэродрому в Чернобаевке Херсонской области и уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командиром.

Мордвичев. Фото из соцсетей

8-я армия отвечала за ОРДЛО – создание и снабжение вооруженных сил так называемых "ЛДНР".