Жители оккупированной территории в Донецкой области получили гуманитарную помощь

Жители оккупированного Мангуша получили в качестве гуманитарной помощи продуктовые наборы

Фонд помогает всем украинцам, пострадавшим от войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова благодаря помощи местных волонтеров передал уже вторую партию гуманитарной помощи жителям Мангуша (Донецкая область).

Об этом сообщают в Фонде.

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Продуктовые наборы содержат: муку, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В общем, гуманитарную помощь от Фонда уже получили 27 тысяч жителей Донецкой области. В частности, более 4 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова 9 апреля приехали в Краматорский район.

Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Психологическая помощь для украинцев

Для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

По последним данным, каждый десятый человек с "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.

Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу "Травма войны" и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.

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Ранее мы писали, что Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.