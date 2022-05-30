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Жители Херсонщины сорвали переписные планы оккупантов

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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30 мая, 11:46
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Сельчане не поверили во вранье коллаборантов
Сергей Хлань рассказал о сопротивлении жителей Херсонщины российским оккупантам
Сергей Хлань рассказал о сопротивлении жителей Херсонщины российским оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области оккупанты не смогли провести перепись населения. Речь о селе Стрелково Генического района. Его жители не предоставили россиянам свои персональные данные. Об этом сообщил советник главы ОВА, депутат облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"В Стрелковом Генического района оккупанты хотели провести свою перепись населения. Хотя местный предатель коллаборант Пономарев с замом и обманывали людей, что это информация для ООН — никто в это вранье не поверил. А местный 18-летний парень так и сказал, что если вы дураки, то не нужно делать дураков из людей", — написал Хлань.

За это россияне избили парня, но никто не поддался и своих данных не предоставил. Так Херсонщина героически противостоит любым планам российских захватчиков, подчеркнул депутат.

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ВСУ перешли в контратаку на юге Херсона

Украинские военные нанесли ответный удар на юге. Украинские силы перешли в контратаку на юге Херсона. Генеральный штаб объявил в понедельник вечером, что российская армия была отброшена в три села. "Херсон, держись, мы рядом", – говорится в сообщении Генштаба. Отмечается, что российские войска строят оборонительные рубежи вокруг Херсона.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, чт, несмотря на тяжелую обстановку на всей линии донбасского фронта, ВСУ находят возможности для проведения наступательных операций на противника на других направлениях. Сейчас такие действия идут в населенном пункте Давидов Брод в Херсонской области.

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