Защитники Мариуполя поженились на "Азовстале", их уже разлучила смерть

Свадьбу "гуляли" под обстрелами оккупантов и многочисленными взрывами

Военные на "Азовстали" устроили свадьбу. / Фото: Коллаж: Сегодня

На заблокированной оккупантами "Азовстали" в Мариуполе украинские защитники устроили настоящую свадьбу. Их женили 5 мая, в день рождения полка "Азов". Но уже через несколько дней мужчина погиб.

Об этом сообщили защитники "Азовстали" в Instagram.

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Свадьба проходила прямо во время обстрелов русских захватчиков.

"Нас женили в день рождения "Азова". Пограничника и азовочку. Просто сделали рапорт. Здесь, под обстрелами и взрывами. Но это был такой счастливый день и счастливое фото…", – рассказала невеста.

Скриншот: bu_ba_bd_/Instagram

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Мужчина сделал кольца из фольги. Новоиспеченная супруга призналась, что для нее они стали безупречными.

Скриншот: bu_ba_bd_/Instagram

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Но быть вместе им суждено было недолго. Через несколько дней мужчина погиб, а его жена все еще остается в том аду, который устроили россияне на "Азовстале".

На "Азовстали" остаются сотни раненых военных

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.

"Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на окруженном российскими войсками металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе на юго-востоке Украины", – заявила Верещук.

Защитники остаются в помещениях большого металлургического комплекса. Среди военных тяжело раненые, которых нужно срочно эвакуировать.

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