В Запорожье переселенцам из Мариуполя раздадут гуманитарную помощь

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев

Мариупольцам в Запорожье доставили партию гуманитарной помощи / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Зеленый центр Метинвест Запорожье получил партию продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Это гуманитарная помощь для мариупольцев, которым удалось эвакуироваться из города.

"В это нелегкое время мы присоединились к процессу помощи Фонда Рината Ахметова. Нам пришлось изменить профиль нашей работы и сконцентрироваться на помощи людям, которые оказались в такой сложной ситуации. Мы помогаем переселенцам из разных областей и городов, в том числе эвакуированным мариупольцам" , – рассказал Александр Балаба, руководитель филиала общественного союза Зеленый центр Метинвест Запорожья.

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В состав наборов входят продукты первой необходимости:

мука;

макароны;

сахар тушеное мясо;

паштет;

печенье.

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.

Гуманитарка для Киева

Гуманитарную помощь от Фонда получают не только жители Мариуполя, но и других регионов Украины. Да, недавно партия продуктов была передана жителям Киева.

Продуктовые наборы уже прибыли в территориальный центр Печерского района. В каждом наборе есть необходимые продукты:

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сгущенка;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Эта помощь прежде всего предназначена пожилым людям и людям с инвалидностью.

Ранее мы рассказывали, что в Луганскую область прибыло 4 тысячи продуктовых наборов, и писали, что больницы Доброполья, что в Донецкой области, недавно получили более 9000 единиц высококачественных антибиотиков импортного производства от Фонда Рината Ахметова.