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В Шепетовке 10-летний парень пожертвовал 300 долларов на ВСУ: что смог купить (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 июня, 13:11
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Поступок юного волонтера растрогал военных
В Хмельницкой области школьник отдал свои сбережения военным.
В Хмельницкой области школьник отдал свои сбережения военным. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Шепетовке Хмельницкой области мальчик отдал все свои сбережения в помощь украинским военным. 10-летний Остап собрал 300 долларов. Потом купил за них портативное зарядное устройство на солнечной батарее для зенитчиков.

Историю маленького волонтера рассказали в Генштабе ВСУ.

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Мама парня говорит, что он сам так решил.

"Подошел ко мне и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники, используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они же нас защищают", – вспоминает Наталья.

Добавляет, что средств на покупку бронежилета, правда, не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство.

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10-летний парень купил для военных портативное зарядное устройство. Фото: Генштаб

Это очень растрогало военных.

"Он мог купить себе игрушку или велосипед, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все непременно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап", – рассказали воины.

Остап искренне рад своему поступку. Рассказывает, что очень верит в нашу победу и таким образом хочет помочь ее приблизить.

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Мальчик с Волыни самостоятельно обустроил блокпост, чтобы охранять родной город

Мальчик с Волыни смастерил блокпост, чтобы защитить город Любомль. Ученик 4-го класса Иван Смолинец обустроил у дома блокпост, чтобы защищать родительский дом и город от оккупантов. Парень снял видео, каким вышло защитное сооружение и как он устанавливает флаг Украины. Одет школьник в камуфляжную форму.

Ролик школьника набрал тысячи просмотров. Его просмотрели военные и привезли юному защитнику подарки, рассказала в соцсетях соседка мальчика Тарама Остапчук.

"Парни позвонили, чтобы устроила встречу. Привезли рюкзак со сладостями, фонарик, аптечку... Другие должны были передать флаг. То, что Ваня был в шоке, – это ничего не сказать. Спасибо военным, что подарили ребенку такие эмоции. Береги их Бог!" – написала жительница Любомля.

Ранее мы писали, что пенсионер перечислил на счет Вооруженных сил Украины все средства, которые ему удалось сэкономить за годы жизни. В общей сложности он пожертвовал 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

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Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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