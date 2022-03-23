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СЕГОДНЯ Война Жизнь

В больницах Доброполья появились высококачественные антибиотики

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 15:58
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Гуманитарную помощь с важными для лечения пациентов медикаментами получат государственные больницы Донецкой области
За все время больницы получили более 470 тысяч единиц медикаментов
За все время больницы получили более 470 тысяч единиц медикаментов / Фото: Фонд Рината Ахметова

Украина продолжает противостоять российской агрессии и налаживает доставку гуманитарной помощи для украинцев, которые больше всего пострадали из-за боевых действий.

Так, почти 9 тысяч высококачественных антибиотиков импортного производства Фонд Рината Ахметова отправил в Доброполье, что на территории Донецкой области. Медицинскую гуманитарную помощь получили государственные больницы, которые находятся под контролем местного департамента Минздрава Украины.

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Среди доставленных товаров:

  • антисептики;
  • антибиотики;
  • средства для обработки ран;
  • обезболивающие и другие лекарства.

За все время больницы получили больше 470 тыс медикаментов
За все время больницы получили больше 470 тыс медикаментов / Фото: Фонд Рината Ахметова

За все время больницы получили больше 470 тысяч медикаментов
За все время больницы получили больше 470 тысяч медикаментов / Фото: Фонд Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова доставляет гуманитарную помощь украинским врачам с самого начала войны. За все время больницы, список которых определялся в координации с Минздравом Украины, получили более 470 тысяч единиц медикаментов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Гуманитарная помощь для киевлян

На днях Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Киева. Жители Соломенского, Голосеевского и Шевченковского районов столицы получили наборы продуктов питания первой необходимости, в частности:

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  • сгущенку;
  • муку;
  • макароны;
  • сахар;
  • тушенку.

Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете в территориальной службе социальной защиты, а именно пожилые и люди с особыми потребностями.

Ранее мы писали о доставке гуманитарной помощи Першотравенской общине на Днепропетровщине, и рассказывали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на восток Украины.

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