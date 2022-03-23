В больницах Доброполья появились высококачественные антибиотики

Украина продолжает противостоять российской агрессии и налаживает доставку гуманитарной помощи для украинцев, которые больше всего пострадали из-за боевых действий.
Так, почти 9 тысяч высококачественных антибиотиков импортного производства Фонд Рината Ахметова отправил в Доброполье, что на территории Донецкой области. Медицинскую гуманитарную помощь получили государственные больницы, которые находятся под контролем местного департамента Минздрава Украины.
Среди доставленных товаров:
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- антисептики;
- антибиотики;
- средства для обработки ран;
- обезболивающие и другие лекарства.
Фонд Рината Ахметова доставляет гуманитарную помощь украинским врачам с самого начала войны. За все время больницы, список которых определялся в координации с Минздравом Украины, получили более 470 тысяч единиц медикаментов.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.
Гуманитарная помощь для киевлян
На днях Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Киева. Жители Соломенского, Голосеевского и Шевченковского районов столицы получили наборы продуктов питания первой необходимости, в частности:
- сгущенку;
- муку;
- макароны;
- сахар;
- тушенку.
Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете в территориальной службе социальной защиты, а именно пожилые и люди с особыми потребностями.
Ранее мы писали о доставке гуманитарной помощи Першотравенской общине на Днепропетровщине, и рассказывали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на восток Украины.