Украинцы-соседи развели оккупантов на армейский бензовоз

Жители села в Киевской области передали больнице 700 литров дизельного топлива

В Киевской области жители села угнали российский бензовоз / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области жители села Дымерка Светлана Костовецкая и Валентин Грищенко украли российский бензовоз, в котором было 700 литров. Об этом в сюжете сообщает Настоящее время.

Светлана Костовецкая обнаружила бензовоз на трассе, у него было пробито колесо, однако машина была на ходу, девушка смогла ее завести.

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"Мне было интересно посмотреть, что там было в середине. Я залезла туда, там был ключ, я завела и поехала. Это был русский бензовоз с буквой V, у него было пробито колесо и прострелены двери. За машиной волочился шланг, которым они заправляли танки. Я съехала с дороги в сторону поля и ставила его, так как боюсь ехать по полю. Поехали за дядей Валей", – рассказала девушка.

По словам Валентина Грищенко, его соседка Светлана – очень боевая девушка, она ездила смотрела везде что и как, рассказала, что на трассе несколько машин подбили.

"Там говорит есть "Урал", я попробовала – он заводиться, я нажала на газ – он едет. Говорит, поехали куда-то его перегоним, я ответил: "Поехали!". Потихоньку, через поле с одним спущенным колесом поехали", – рассказал мужчина.

По его словам, изначально была мысль слить на землю все и подпалить.

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"Бензовоз оставили спрятанным на некоторое время, но местные пронюхали и начали сливать топливо, поэтому было принято решение отвезти его в больницу и передать тем, кому нужно топливо", – рассказал Валентин.

Российский бензовоз они привезли в больницу Дымера. В тот момент по Дымеру ездила российская военная техника, света не было, для обеспечения жизнедеятельности больницы нужно было для генераторов дизельное топливо. Запас топлива был на четыре-пять дней.

Работница медучреждения рассказала, как это было.

"Приехал Валентин и кричит: "Ребята! Ребята, я привез солярку, куда выгружать?. И тут они из машины начали выгружать канистры, много топлива… около тонны".

Другая работница больницы поинтересовалась у него, где он взял топливо, на что мужчина ответил просто и ясно – "украл у русских".

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Она также рассказала, что в тот период в больнице лежало очень много раненых украинских военных. Привезенного дизельного топлива хватило на неделю.

"Мы очень благодарны Грищенко Валентину, что он украл ее у россиян, что привез к нам, а не спрятал у себя в гараже", – поблагодарила она мужчину.

Комментируя свой поступок, Валентин Грищенко ответил, что не видел смысл себе оставлять, так как пришли бы оккупанты застрелили бы его или спалили, а так топливо пошло на благое дело.