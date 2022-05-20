Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Жизнь в военное время

Украинцы-соседи развели оккупантов на армейский бензовоз

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 20:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жители села в Киевской области передали больнице 700 литров дизельного топлива
В Киевской области жители села угнали российский бензовоз
В Киевской области жители села угнали российский бензовоз / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области жители села Дымерка Светлана Костовецкая и Валентин Грищенко украли российский бензовоз, в котором было 700 литров. Об этом в сюжете сообщает Настоящее время.

Светлана Костовецкая обнаружила бензовоз на трассе, у него было пробито колесо, однако машина была на ходу, девушка смогла ее завести.

Реклама

"Мне было интересно посмотреть, что там было в середине. Я залезла туда, там был ключ, я завела и поехала. Это был русский бензовоз с буквой V, у него было пробито колесо и прострелены двери. За машиной волочился шланг, которым они заправляли танки. Я съехала с дороги в сторону поля и ставила его, так как боюсь ехать по полю. Поехали за дядей Валей", – рассказала девушка.

По словам Валентина Грищенко, его соседка Светлана очень боевая девушка, она ездила смотрела везде что и как, рассказала, что на трассе несколько машин подбили.

"Там говорит есть "Урал", я попробовала – он заводиться, я нажала на газ – он едет. Говорит, поехали куда-то его перегоним, я ответил: "Поехали!". Потихоньку, через поле с одним спущенным колесом поехали", – рассказал мужчина.

По его словам, изначально была мысль слить на землю все и подпалить.

Реклама

"Бензовоз оставили спрятанным на некоторое время, но местные пронюхали и начали сливать топливо, поэтому было принято решение отвезти его в больницу и передать тем, кому нужно топливо", – рассказал Валентин.

Российский бензовоз они привезли в больницу Дымера. В тот момент по Дымеру ездила российская военная техника, света не было, для обеспечения жизнедеятельности больницы нужно было для генераторов дизельное топливо. Запас топлива был на четыре-пять дней.

Работница медучреждения рассказала, как это было.

"Приехал Валентин и кричит: "Ребята! Ребята, я привез солярку, куда выгружать?. И тут они из машины начали выгружать канистры, много топлива… около тонны".

Другая работница больницы поинтересовалась у него, где он взял топливо, на что мужчина ответил просто и ясно – "украл у русских".

Реклама

Она также рассказала, что в тот период в больнице лежало очень много раненых украинских военных. Привезенного дизельного топлива хватило на неделю.

"Мы очень благодарны Грищенко Валентину, что он украл ее у россиян, что привез к нам, а не спрятал у себя в гараже", – поблагодарила она мужчину.

Комментируя свой поступок, Валентин Грищенко ответил, что не видел смысл себе оставлять, так как пришли бы оккупанты застрелили бы его или спалили, а так топливо пошло на благое дело.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 20 мая
1
Личный состав 28700
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 168
Вертолеты
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 200
РСЗО
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2162
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

История героя
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
История матери
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28893.68

Binance Coin (BNB)

296.97

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

67.7

Theta (THETA)

1.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять