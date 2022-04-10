Украинцам передадут еще 100 тыс. продуктовых наборов — кто их получит

Одна партия в 100 тыс. единиц уже сформирована с начала войны, так что осталось передать еще столько же

Украинцам помогают продуктовыми наборами / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С самого начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова укомплектовал 100 тысяч наборов с продуктами, которые формируются в Киеве и Запорожье.

Об этом сообщают в Фонде.

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Так, 90 тыс. из них уже передали жителям тех регионов Украины, которые больше всего пострадали от войны.

Всего Фонд Рината Ахметова передаст для украинцев 200 000 наборов с продуктами.

Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Кто получит помощь в первую очередь?

В первую очередь продуктовые наборы получат социально незащищенные категории населения, среди которых:

одинокие матери;

дети с инвалидностью;

многодетные семьи;

те, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.

В набор входят: макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенка. Состав рекомендован ВОЗ по осмотру на его энергетическую ценность.

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Напомним, что для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

Ранее мы писали, что Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.