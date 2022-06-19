В Украине шокирует количество гражданских с огнестрельными ранениями – хирург из Франции

Даже характер ранений доказывает, что Россия воюет против мирного населения Украины

Хирург Стефан Романо побывал в 16-ти горячих точках. Фото Александры Стасишин, "Украина 24"

Иностранный легион не только на передовой, но и на медицинском фронте. Врачи из разных стран мира приезжают в Украину, чтобы помочь нашим медикам и поделиться своим опытом. Один из таких "легионеров" – опытный французский хирург-ортопед Стефан Романо. За его плечами – операции в 16 горячих точках мира, а теперь он с гуманитарной миссией в Украине. Приехал обменяться опытом и вместе лечить тяжелых больных из зоны боевых действий.

Корреспондентка "Украина 24" Александра Стасишин узнала, что больше всего поразило врача с большим опытом боевых травм именно в Украине.

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Когда и почему Вы приехали в Украину?

Я участвовал в очень многих военных конфликтах от Ирака до Африки, ездил туда оперировать больных. Когда узнал о нападении России на Украину, был в то время в Америке, но уже тогда я понимал – я тоже должен быть в Украине. Я сказал, что готов к гуманитарной миссии, и вот сегодня я здесь.

Приехать в Украину было ваше личное желание?

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Да, это мое желание и мое решение. Единственное, чего мне не хватало – это организация, которая помогла бы мне приехать в Украину. Но и она нашлась. Я здесь при поддержке Благотворительного французского фонда "DOC4UKRAINE".

Что Вас удивило больше всего за эти дни пребывания в Украине?

Больше всего меня поразил молодой возраст раненых военных пациентов – в основном они все в районе 20-30 лет, это молодые ребята. А еще я шокирован большим количеством гражданского населения, у них у всех очень много огнестрельных ранений.

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Расскажите о травмах у украинских пациентов.

В основном это минно-взрывные ранения практически всех частей тела. Вместе с коллегами из Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы мы отобрали самых тяжелых пациентов, нуждающихся в оперативных вмешательствах. Вместе мы и консультировали, и оперировали. В основном это застаревшие огнестрельные ранения, которые в настоящее время нуждались в немедленной замене метода лечения, были готовы к следующему этапу операций. Было не просто, потому что часто случались послеоперационные инфекции, поэтому тяжело было проводить дальнейшие операции.

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Сравнивая опыт с другими странами, где вы уже были с гуманитарной миссией, что можете сказать об Украине?

Во-первых, я никогда бы не подумал, что в 21 веке в Европе может происходить полномасштабная война. Раненых много. Сюда их эвакуационными поездами привозят из разных городов Украины, где сейчас ведутся бои. Но, несмотря на все, меня очень положительно поразила хирургия первой и второй линии. Здесь очень много ранений и повреждений артиллерией, есть и огнестрельные раны.

Вы приехали сюда для обмена опытом. Больше отдали или получили?

Каждый пациент, которого ты лечишь – это всегда опыт и смотреть на все эти страдания людей, это очень и очень тяжело. Но это в любом случае закаляет человека и учит его чему-то новому. Во Франции мы говорим: "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее". Опыт был для двух сторон.

Были ли Вы в Украине раньше и что думаете о войне?

Да, я был уже в Украине. И я даже не надеялся, что когда-нибудь буду здесь с гуманитарной миссией работать. Это ведь Европа. Обычно подобные миссии были в Африке или на Востоке.

Как работалось с украинскими коллегами?

Я был очень приятно поражен квалификацией ваших врачей – и практические, и теоретические навыки были на высшем уровне. Но в Украине все же есть проблемы. Первая – это нехватка медицинских инструментов. В общем такая аппаратура, как УЗИ или рентген-оборудование очень хороши, но элементарное хирургическое оборудование – все эти инструменты для операций – очень и очень устаревшие. Также вам необходимо модернизировать стерильные условия. Все для того, чтобы не было дополнительной инфекции. Поскольку сейчас очень и очень велик поток пациентов, и медики просто физически не успевают простерилизовать все инструменты. А сейчас это большая проблема – потому, что именно сейчас много пациентов.

История какого пациента Вас поразила больше всего?

Все истории поразительны. Даже трудно выделить какую-нибудь одну. В общем, меня очень сильно поразила самоотверженность ваших людей. Они готовы мужественно терпеть, страдать и все ради того, чтобы спасти свою страну. Каждый случай уникален по-своему. Но мне больше всего запомнилась одна женщина, гражданская. Она имела очень много осколочных поражений на теле и все, что я увидел в ее единственном уцелевшем глазе, это была не боль. Это была страшная тоска по родному дому.

Гуманитарная миссия заканчивается, что дальше?

Я доволен, нам удалось проконсультировать и прооперировать более 20 пострадавших из зон боевых действий. Осенью планирую приехать сюда снова, надо залечивать тяжелые раны.