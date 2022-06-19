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В Украине шокирует количество гражданских с огнестрельными ранениями – хирург из Франции

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19 июня, 06:54
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Даже характер ранений доказывает, что Россия воюет против мирного населения Украины
Хирург Стефан Романо побывал в 16-ти горячих точках. Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Хирург Стефан Романо побывал в 16-ти горячих точках. Фото Александры Стасишин, "Украина 24"

Иностранный легион не только на передовой, но и на медицинском фронте. Врачи из разных стран мира приезжают в Украину, чтобы помочь нашим медикам и поделиться своим опытом. Один из таких "легионеров" – опытный французский хирург-ортопед Стефан Романо. За его плечами – операции в 16 горячих точках мира, а теперь он с гуманитарной миссией в Украине. Приехал обменяться опытом и вместе лечить тяжелых больных из зоны боевых действий.

Корреспондентка "Украина 24" Александра Стасишин узнала, что больше всего поразило врача с большим опытом боевых травм именно в Украине.

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Когда и почему Вы приехали в Украину?

Я участвовал в очень многих военных конфликтах от Ирака до Африки, ездил туда оперировать больных. Когда узнал о нападении России на Украину, был в то время в Америке, но уже тогда я понимал – я тоже должен быть в Украине. Я сказал, что готов к гуманитарной миссии, и вот сегодня я здесь.

Приехать в Украину было ваше личное желание?

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Да, это мое желание и мое решение. Единственное, чего мне не хватало – это организация, которая помогла бы мне приехать в Украину. Но и она нашлась. Я здесь при поддержке Благотворительного французского фонда "DOC4UKRAINE".

Что Вас удивило больше всего за эти дни пребывания в Украине?

Больше всего меня поразил молодой возраст раненых военных пациентов – в основном они все в районе 20-30 лет, это молодые ребята. А еще я шокирован большим количеством гражданского населения, у них у всех очень много огнестрельных ранений.

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Расскажите о травмах у украинских пациентов.

В основном это минно-взрывные ранения практически всех частей тела. Вместе с коллегами из Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы мы отобрали самых тяжелых пациентов, нуждающихся в оперативных вмешательствах. Вместе мы и консультировали, и оперировали. В основном это застаревшие огнестрельные ранения, которые в настоящее время нуждались в немедленной замене метода лечения, были готовы к следующему этапу операций. Было не просто, потому что часто случались послеоперационные инфекции, поэтому тяжело было проводить дальнейшие операции.

Потенциально неприемлемые материалы

Этот контент содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными.

Смотреть

Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
Фото Александры Стасишин, "Украина 24"
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Сравнивая опыт с другими странами, где вы уже были с гуманитарной миссией, что можете сказать об Украине?

Во-первых, я никогда бы не подумал, что в 21 веке в Европе может происходить полномасштабная война. Раненых много. Сюда их эвакуационными поездами привозят из разных городов Украины, где сейчас ведутся бои. Но, несмотря на все, меня очень положительно поразила хирургия первой и второй линии. Здесь очень много ранений и повреждений артиллерией, есть и огнестрельные раны.

Вы приехали сюда для обмена опытом. Больше отдали или получили?

Каждый пациент, которого ты лечишь – это всегда опыт и смотреть на все эти страдания людей, это очень и очень тяжело. Но это в любом случае закаляет человека и учит его чему-то новому. Во Франции мы говорим: "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее". Опыт был для двух сторон.

Были ли Вы в Украине раньше и что думаете о войне?

Да, я был уже в Украине. И я даже не надеялся, что когда-нибудь буду здесь с гуманитарной миссией работать. Это ведь Европа. Обычно подобные миссии были в Африке или на Востоке.

Как работалось с украинскими коллегами?

Я был очень приятно поражен квалификацией ваших врачей – и практические, и теоретические навыки были на высшем уровне. Но в Украине все же есть проблемы. Первая – это нехватка медицинских инструментов. В общем такая аппаратура, как УЗИ или рентген-оборудование очень хороши, но элементарное хирургическое оборудование – все эти инструменты для операций – очень и очень устаревшие. Также вам необходимо модернизировать стерильные условия. Все для того, чтобы не было дополнительной инфекции. Поскольку сейчас очень и очень велик поток пациентов, и медики просто физически не успевают простерилизовать все инструменты. А сейчас это большая проблема – потому, что именно сейчас много пациентов.

История какого пациента Вас поразила больше всего?

Все истории поразительны. Даже трудно выделить какую-нибудь одну. В общем, меня очень сильно поразила самоотверженность ваших людей. Они готовы мужественно терпеть, страдать и все ради того, чтобы спасти свою страну. Каждый случай уникален по-своему. Но мне больше всего запомнилась одна женщина, гражданская. Она имела очень много осколочных поражений на теле и все, что я увидел в ее единственном уцелевшем глазе, это была не боль. Это была страшная тоска по родному дому.

Гуманитарная миссия заканчивается, что дальше?

Я доволен, нам удалось проконсультировать и прооперировать более 20 пострадавших из зон боевых действий. Осенью планирую приехать сюда снова, надо залечивать тяжелые раны.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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