Русский корабль пошел на... по назначению: соцсети отреагировали мемами

Информация о том, что самый главный корабль РФ был уничтожен украинской армией, вызвал у пользователей соцсетей массу эмоций

В честь корабля даже создана марка / Фото: Коллаж: Сегодня

Как известно, 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва", входящему в состав ЧФ РФ. Именно этот боевой корабль являлся гордостью ВМФ России и был одним из самых ценных российских ресурсов в Черном море.

Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость, как обычно с юмором.

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Предыстория

13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.

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Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".

Что известно о крейсере "Москва"

Крейсер был построено в Николаеве в 1976 году, изначально он назывался "Слава". Корабль предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника. После списания противолодочного крейсера "Москва" он унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ РФ. Награжден орденом Нахимова РФ.

В 2008 году судно принимало участие в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии.

году судно принимало участие в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии. В 2014 году совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав.

году совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав. В 2015 году крейсер осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии.

году крейсер осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии. В феврале 2022 года принимал участие в захвате острова Змеиный, где и получил легендарное направление "Русский корабль иди на...".

года принимал участие в захвате острова Змеиный, где и получил легендарное направление "Русский корабль иди на...". После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди на...!".

Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, – защитник острова Змеиный родом из Золотоноши. Его зовут Роман. 12 апреля Укрпочта выпустит в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!". Эскиз для почтовой марки был выбран по результатам народного голосования среди пользователей социальных сетей.

История слогана

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.