Русский корабль пошел на... по назначению: соцсети отреагировали мемами

Как известно, 13 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва", входящему в состав ЧФ РФ. Именно этот боевой корабль являлся гордостью ВМФ России и был одним из самых ценных российских ресурсов в Черном море.
Пользователи соцсетей отреагировали на эту новость, как обычно с юмором.
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Предыстория
13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.
Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".
Что известно о крейсере "Москва"
Крейсер был построено в Николаеве в 1976 году, изначально он назывался "Слава". Корабль предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника. После списания противолодочного крейсера "Москва" он унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ РФ. Награжден орденом Нахимова РФ.
- В 2008 году судно принимало участие в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии.
- В 2014 году совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав.
- В 2015 году крейсер осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии.
- В феврале 2022 года принимал участие в захвате острова Змеиный, где и получил легендарное направление "Русский корабль иди на...".
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди на...!".
Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, – защитник острова Змеиный родом из Золотоноши. Его зовут Роман.
12 апреля Укрпочта выпустит в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!". Эскиз для почтовой марки был выбран по результатам народного голосования среди пользователей социальных сетей.
История слогана
24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.