Простые герои харьковского фронта: маленькая пекарня под обстрелами круглосуточно делает хлеб

Продают по очень низкой цене, а пекут больше, чем обычно

Маленькая пекарня не прекращает работы в Харькове. Коллаж "Сегодня"

В Харькове под постоянными обстрелами ежедневно в небольшом магазинчике пекут по 15 тонн хлеба. Десять дней работают почти без сна. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Выпекают на треть больше, чем обычно, хотя сотрудников стало меньше. Они просто не могут добраться на работу из-за постоянных авианалетов. В больницы и укрытия увозят буханки бесплатно. А людям продают практически за символическую цену – 10 грн за "кирпичик" и 15 гривен за батон. И то жалуются – закупки подорожали. Неделю назад могли себе позволить продавать все по 10 грн.

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Люди сходятся на рассвете со всего района, потому что здесь самый вкусный и самый дешевый хлеб чуть ли не во всем городе.

Харьков уничтожают по указанию Путина

"Самая болезненная наша точка – город Харьков. В Харькове – катастрофа. Сегодня снова были обстрелы, снова были пожары, снова разрушается город по прямому указанию Владимира Путина", – заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

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Оккупанты бьют по Харькову с территории РФ

14 марта российские оккупанты нанесли удары по Харькову ракетными комплексами "Искандер", атаковав с территории России. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.