"Просто сердце разрывалось на куски": мама фотографа с "Азовстали" об уникальных снимках

У родных остается надежда, что защитники Мариуполя вернутся домой

Снимки Дмитрия стали символом борьбы за свободу и независимость Украины / Коллаж "Сегодня"

Стали известны новые подробности знаменитой фотосъемки из бомбоубежища завода "Азовсталь" в оккупированном армией России Мариуполе.

О них сайту "Сегодня" рассказала Ирина Юрченко – мама Дмитрия Козацкого, того самого бойца и фотографа, который запечатлел оборону, быт и тяжелые раны украинских солдат.

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Светлые фото

"Когда появились эти фото, то я увидела их одна, рядом не было никого. У меня просто сердце разрывалось на куски. У этих раненых людей, которые изображены на фото, тело было изранено, но душа была светлой. Они даже находили силы улыбаться. Благодарна сыну за то, что он не побоялся фотографировать, что нашел силу и мужество для этого. Я не удержалась, начала плакать, позвонила ему тогда. Он же мне ответил, что это была самая болезненная для него фотосессия. Сын сказал, что после ранений его побратимам отрезали конечности без всякой анестезии. Так вот, когда он к ним пришел, то они находили силы улыбаться. Настолько у них несломленный дух", – говорит Ирина.

Удачный ракурс

О фото, на котором на бойца падает луч света, проходящий через завалы, Ирина говорит так: "Об этом не было времени говорить. Оно было сделано в последние дни перед эвакуацией. Я не называю это пленом. Сын сказал мне так: "Мам, смотри, какой я нашел ракурс". Больше об этом фото не было времени общаться".

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Об авторе

О самом Дмитрие Ирина говорит, что ему 26 лет и он с детства увлекался фотографией.

"В детстве он ходил на фотокружок. Уже тогда он делал нестандартные фото, больше всего любил фотографировать природу и свою сестру Дашу", – делится биографией бойца его мама.

Дмитрия называют "глазами Азовстали"

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В 2015 году Дмитрий пошел служить в Нацгвардию и сразу попал в Мариуполь, а в 2017-м перешел в батальон "Азов".

"Как решится вся ситуация? За последнее время от него был один звонок. Он сказал три слова: "Мама, я живой". Уверена, что выход будет. Бог даст выход. Я сердцем как мама это почувствовала, почувствовала надежду".

К этому она добавила, после того, как Дмитрий сделал серию фото с "Азовстали", то нашел время их там обработать.

"Он сделал это для того, чтобы они участвовали во всех мировых фотовыставках. Также есть планы напечатать фото на футболках, чтобы встречать его и других ребят. Все это нужно показывать и в мире, и в Украине. У нас люди уже, к сожалению, расслабились", – говорит Ирина Юрченко.

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