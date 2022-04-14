Помощь для города-героя: в Чернигов отправили партию продуктовых наборов

Фонд Рината Ахметова передаст еще 2,3 тысячи продуктовых наборов для жителей в Чернигове. Город фактически с первых часов полномасштабного наступления русских войск страдал от постоянных обстрелов, и оказался на грани гуманитарной катастрофы.
В состав наборов вошли продукты первой необходимости:
- сгущенное молоко;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- консервированное тушеное мясо.
Всего для жителей Черниговщины Фонд Рината Ахметова уже передал более 8,8 тысячи наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.
Гуманитарная поддержка
Фонд Рината Ахметова передал городу-герою Ирпень, жители которого оказались в самом эпицентре трагических событий, тысячу наборов с продуктами первой необходимости
В целом Фонд Рината Ахметова передал жителям Киевской области более 7,5 тысячи таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.
Кроме того, украинцам в прифронтовых зонах также продолжают доставлять гуманитарную помощь. 10 тысяч наборов в первую очередь предоставят социально незащищенным категориям населения, которые не смогли эвакуироваться из Покровска. Продуктовые наборы составлены по рекомендациям ВОЗ.