Помощь для города-героя: в Чернигов отправили партию продуктовых наборов

Гуманитарная помощь следует в город, который ужасной ценой заплатило за остановку российского наступления на Киев

Гуманитарная помощь продолжает поступать: продукты получат жители Чернигова / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передаст еще 2,3 тысячи продуктовых наборов для жителей в Чернигове. Город фактически с первых часов полномасштабного наступления русских войск страдал от постоянных обстрелов, и оказался на грани гуманитарной катастрофы.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости:

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сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Всего для жителей Черниговщины Фонд Рината Ахметова уже передал более 8,8 тысячи наборов выживания. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

Гуманитарная поддержка

Фонд Рината Ахметова передал городу-герою Ирпень, жители которого оказались в самом эпицентре трагических событий, тысячу наборов с продуктами первой необходимости

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В целом Фонд Рината Ахметова передал жителям Киевской области более 7,5 тысячи таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Кроме того, украинцам в прифронтовых зонах также продолжают доставлять гуманитарную помощь. 10 тысяч наборов в первую очередь предоставят социально незащищенным категориям населения, которые не смогли эвакуироваться из Покровска. Продуктовые наборы составлены по рекомендациям ВОЗ.