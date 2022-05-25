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Погибших находят до сих пор, на разминирование уйдет лет пять: как живет Буча через два месяца после освобождения

Репортаж
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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25 мая, 06:15
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Вернувшиеся домой бучанцы сидят на успокоительном и сами мастерят дорожные указатели, предупреждающие о минах
Буча постепенно оживает. Но до полного выздоровления далеко
Буча постепенно оживает. Но до полного выздоровления далеко / Фото: Коллаж: Сегодня

Спустя почти два месяца после деоккупации Бучи Киевской области местные власти назвали новое число погибших и, с оглядкой на уровень заминирования жилья и территории, определили сроки, которые понадобятся на разминирование. Корреспондент "Сегодня" побывал в Буче, которая возвращается к мирной жизни.

Буча начинается с этого дома, на въезде. Архитектурная жертва войны
Буча начинается с этого дома, на въезде. Архитектурная жертва войны / Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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"Стараюсь вернуться к мирной жизни, но не получается"

Уже на подъезде к городу становятся очевидны масштабы трагедии, которая здесь длилась больше месяца.

Почерневшие от огня некогда красивые многоэтажные новострои, написанные мелом на воротах частных подворий предупреждения о минах, множество женщин в черных платках и длиннющий рефрижератор с телами неопознанных расстрелянных бучанцев возле морга, недалеко от центра – всего этого достаточно, чтобы понять, в каком именно городе ты находишься.

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"Я приехала сюда 7 мая, стараюсь вернуться к мирной жизни, но не получается. Знаете, есть такое слово – накатывает. Такое ощущение, что по голове едет каток. Приходится пить какие-то успокоительные, чтобы хоть как-то держаться и по возможности не вспоминать, как сюда зашли эти звери, как мы убегали отсюда", – поделилась с нами местная жительница.

Более стойко держатся мужики, которые дежурят у рефрижератора с телами погибших. Этот холодильник разместили рядом с моргом.

"В нем около 20 погибших бучанцев. Был даже один орк, его труп забрали, по-моему, ВСУ", – говорит мужчина, представившийся нам волонтером.

Время от времени он включает рефрижератор, чтобы процесс разложения шел медленнее. Впрочем, это не очень помогает. Стоило ему приоткрыть двери холодильника, как через считанные мгновения жуткий запах уже ощущают прохожие на противоположной стороне улицы Полевой.

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Рефрижератор с телами убитых жителей города. Тут до сих пор регулярно находят новые свидетельства зверств русских оккупантов
Рефрижератор с телами убитых жителей города. Тут до сих пор регулярно находят новые свидетельства зверств русских оккупантов / Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

В это же время, не обращая внимания на запах, на тротуаре напротив морга обнимают друг друга две женщины.

"И ты вернулась, как я рада тебя видеть", – едва ли на всю улица закричала одна из этих женщин.

И все-таки Буча приходит понемногу в себя. Где-то слышен стук молотка, кто-то по телефону обсуждает цену новых стеклопакетов, кто-то несет домой связку новых пластиковых труб. По городу то и дело снуют машины с новыми окнами.

"Почти за два месяца после деоккупации мы практически полностью восстановили электроснабжение на всех объектах. Есть проблемы на отдельных локациях, где были серьезные повреждения. Восстановлено водоснабжение и газоснабжение, все больше объектов подключено к интернету. Работает транспортное сообщение с Киевом, возобновлено железнодорожное сообщение, начала работу продуктовые сети и кондитерская фабрика, начинают работу кофейни и кафе. Все это вселяет оптимизм", – рассказывает нам секретарь горсовета Тарас Шаправский.

О минах предупреждают самодельными указателями

Идя по Буче, можно увидеть самодельные указатели, предупреждающие о минах. Например, на воротах одного из частных дворов мы увидели надпись "Мина" и нарисованную стрелку, указывающую на определенный отрезок неасфальтированного тротуара.

"По мнению специалистов, разминирование будет продолжаться около пяти лет. Общественные места, улицы более-менее обследованы. Но Бучанская громада – это 14 населенных пунктов, это большие территории. Половина из них – это леса, в которых были позиции оккупантов. Мы были на этих позициях. Там находились обозы с продовольствием, боеприпасами. Снаряды калибра 122 мм были разбросаны как ветки в лесу. Все было усеяно. Если же говорить непосредственно о Буче, то обследованы были те места, где был доступ. В частном жилье саперы не имели права выламывать двери, чтобы искать взрывчатку. Но местные жители возвращаются, поэтому ежедневно поступает около 20 заявок на разминирование", – уточняет Шаправский.

Жители Бучи сами ставят предупреждающие знаки о минах, которые здесь повсюду. На разминирование уйдет несколько лет
Жители Бучи сами ставят предупреждающие знаки о минах, которые здесь повсюду. На разминирование уйдет несколько лет / Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Часть домов могут снести

По данным властей, на сегодняшний день в Бучанской громаде пповрежденных домой и сооружений – более 1700.

"Это не только жилье, но и школы, и детские садики, и больницы, три церкви. Около 300 частных домовладений повреждены на 75-100%. Девять многоквартирных домов в Буче – под вопросом. Не исключается, что они будут снесены. Сейчас над этим вопросом работают эксперты", – говорит Шаправский.

По его словам, в Буче сейчас строятся два модульных городка для тех, кто лишился жилья. В этом помогли поляки.

"Мы рассчитываем, что за неделю-две вопрос будет закрыт и около 200 семей смогут там поселиться. В приоритете – льготные категории граждан: многодетные семьи, люди с инвалидностью, участники боевых действий. Кстати, была ситуация, когда у местного жителя, владеющего двумя квартирами, пострадала одна из них. Он попросил себе временное жилье, для того, чтобы в одной квартире жить, а вторую сдавать. Ему было отказано, потому как другим людям вообще негде жить", – продолжает наш собеседник.

Вместо разрушенного жилья уже строится новое. Пример – этот модульный городок, который возводится благодаря поддержке Польши
Вместо разрушенного жилья уже строится новое. Пример – этот модульный городок, который возводится благодаря поддержке Польши / Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Корреспондент "Сегодня" побывал в одном из этих модульных городков. Там как раз монтировали домики. Каждый из них представляет комнату с окнами и электрообогревом. Через несколько дней это жилье планируют оборудовать мебелью и всем необходимым. Между собой модули соединены длинным коридором, в конце которого находится санузел.

Погибших находят до сих пор

Как рассказали нам в мэрии Бучи, на территории громады по сей день находят расстрелянных россиянами местных жителей.

"Тела выявляем до сих пор. Конечно, не так массово как в первые дни, но такие случаи есть. До этого было по 20-30 тел в день. Но это был не пик. Было, что и по 40. Сейчас это одиночные случаи. По состоянию на 24 мая нам известно от полиции о 420 погибших. Около 100 мертвых еще не похоронены из-за того, что или экспертиза еще не завершилась, либо есть определенные моменты с родственниками", – уточнил Шаправский.

По его словам, сейчас решается вопрос создания мемориала в память о погибших. Скорее всего, он будет сооружен возле церкви, там, где была братская могила.

Электроснабжение в городе в целом восстановлено. Но оборванные провода кое-где так и лежат на улицах
Электроснабжение в городе в целом восстановлено. Но оборванные провода кое-где так и лежат на улицах / Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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