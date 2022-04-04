Поддерживают Каменское самым важным: как украинский бизнес помогает переселенцам

Украинские компании передают разнообразную помощь людям, выехавшим из зон боевых действий

Переселенцев в Каменском обеспечивают самым необходимым / Фото: Getty Images, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Более 4 тысяч вынужденных переселенцев сбежали от российского вторжения в Каменское. Каждый день сотни людей продолжают прибывать в город из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Как сообщил городской голова Андрей Билоусов, объекты критической инфраструктуры в Каменском работают. Есть продукты и поддержка от предпринимателей и волонтеров, которые в этой ситуации очень важны.

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По словам мэра, с начала войны Каменскому помогает градообразующее предприятие Каметсталь – оказывает помощь жителям города, военным и территориальной обороне. По инициативе руководителя Каметстали группы Метинвест Дмитрия Липпы для переселенцев предоставили 10 тонн лекарств на общую сумму более 5 миллионов гривен.

"Помощь распространили среди наших больниц, и у нас есть договоренность, что в случае необходимости предприятие будет помогать медикаментами и дальше", – отметил Белоусов.

Услуги для переселенцев

Для решения неотложных потребностей переселенцев, в Каменском создали Центр заботы, куда входят:

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отделы Пенсионного фонда;

ЗАГС;

фонд занятости;

социальные службы;

банки.

В Центре можно восстановить поврежденные документы, устроить ребенка в школу, получить психологическую и юридическую поддержку, помощь в трудоустройстве и поиске жилья. С разгрузкой полученной помощи для вынужденно переселенных и защитников помогают волонтеры и педагоги.

Отметим, что компания Метинвест организовала в городах более 6 тысяч мест для выехавших из зоны боевых действий людей. В приютах они получают еду, одежду, средства гигиены и необходимую помощь.

Гуманитарная помощь украинцам

Украинский бизнес продолжает поддерживать людей во время войны. В частности, Фонд Рината Ахметова и Группа ДТЭК передают общинам пищевые продукты и лекарства. Недавно на нужды жителей Приазовской и Приморской ОТГ Запорожской области направили 5,7 тонны продуктов и более 70 видов лекарств.

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В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" оказывают помощь украинцам с начала российского вторжения. Людям предоставили:

свыше 540 тысяч единиц медикаментов;

более 60 тысяч гемоконтейнеров;

более 50 тысяч продуктовых наборов.

В Украине заработал мощный гуманитарный штаб "Спасаем жизнь", где собирают привезенные из хаба в Польше продукты и товары, сортируют и развозят в украинские города, где их больше нуждаются.

Ранее мы писали, что эвакуированные из "горячих точек", Волновахи и Мариуполя могут получить помощь от психологов. Компания Метинвест организовала шесть центров временного размещения для переселенцев в Запорожье, а Фонд Рината Ахметова открыл в каждом кабинете психологической поддержки.