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Кровь для защитников: донецкие шахтеры поддержали украинских воинов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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12 апреля, 20:14
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В Днепропетровской области больницы регулярно принимают кровь от добровольцев
Шахтеры активно поддерживают Днепропетровские больницы
Шахтеры активно поддерживают Днепропетровские больницы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Шахтеры Западного Донбасса регулярно сдают кровь для нужд медицинских заведений в Днепропетровской области.

Как сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, днепровские больницы постоянно спасают жизнь украинским военным.

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Коллеги-шахтеры помогают формировать банк крови для больниц Павлограда и Днепра. За последние полтора месяца своей кровью поделились почти 200 сотрудников из предприятий ДТЭК Энерго в Западном Донбассе, – рассказал Салеев.

У некоторых добровольцев это был первый опыт сдачи крови. Однако все шахтеры убеждены, что сейчас помощь очень нужна больницам, ведь там восстанавливаются от ран и травм военные и гражданские.

Добровольная помощь

Обычно врачи указывают, кровь какой группы им нужна и с каким резус-фактором. Далее информацию передают работникам предприятия и люди откликаются.

В течение марта и в начале апреля медики обращались с такими просьбами трижды. Каждый раз шахтеры приобщались к инициативе.

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Гордимся нашими коллегами! – подчеркнул Ильдар Салеев.

Поддержка украинцев

Украинские компании и фонды активно приобщаются к восстановлению экономики и оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается. Недавно Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тысяч единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:

  • антисептиков;
  • антибиотиков;
  • средств для обработки ран;
  • обезболивающего;
  • других лекарств.

Фонд Бориса Колесникова осуществляет масштабную эвакуацию жителей Донбасса. Жители Константиновки, Дружковки, Покровска, Славянска, Лимана и Бахмута едут в более безопасные города Украины.

Раньше мы рассказывали, на какое жилье могут рассчитывать люди, потерявшие дома из-за войны, и когда это произойдет. Александр Усик решил также открыть фонд помощи украинцам.

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Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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