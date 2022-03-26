Криминальная ответственность за фото и видео: что в условиях войны нельзя постить в соцсетях?

Украина из-за российского вторжения уже больше месяца живет в условиях войны. Вся наша жизнь подчинена новым реалиям. Соцсети – в том числе. И сегодня появилась информация, которую должен знать каждый.
24 марта Верховная Рада поддержала законопроект №7189. Согласно документу, в Украине вводится уголовная ответственность за фото и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники.
Делимся доступной информацией, которая появилась в ТГ-канале Елены Зеленской.
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Что категорически нельзя публиковать в соцсетях?
- Ракеты, которые летят или куда-то попали.
- Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы.
- Перемещение украинских военных, военные объекты.
- Работу противовоздушной обороны.
- Место обстрела или попадание снаряда.
- Адреса, визуальной привязки или координаты боев.
- Номера автомобилей, бронетехники.
- Потерпевших или погибших (кроме официальных данных).
За такие нарушения будет уголовная ответственность, потому что это помощь врагу, даже если она не намерена.
Какое наказание предусматривается?
Наказание за распространение данных о направлении или перемещении оружия, боеприпасов на территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, их размещении или движении, влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.
За распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ, или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности – наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Учитывайте эту информацию и будьте благоразумны.
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