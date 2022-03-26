Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Жизнь

Криминальная ответственность за фото и видео: что в условиях войны нельзя постить в соцсетях?

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 марта, 22:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Верховная Рада поддержала 24 марта законопроект №7189. Что надо знать в связи с этим, читайте в нашем материале.
Эту информацию должен знать каждый украинец
Эту информацию должен знать каждый украинец / Фото: pixabay.com

Украина из-за российского вторжения уже больше месяца живет в условиях войны. Вся наша жизнь подчинена новым реалиям. Соцсети – в том числе. И сегодня появилась информация, которую должен знать каждый.

24 марта Верховная Рада поддержала законопроект №7189. Согласно документу, в Украине вводится уголовная ответственность за фото и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники.

Реклама

Делимся доступной информацией, которая появилась в ТГ-канале Елены Зеленской.

Что категорически нельзя публиковать в соцсетях?

  • Ракеты, которые летят или куда-то попали.
  • Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы.
  • Перемещение украинских военных, военные объекты.
  • Работу противовоздушной обороны.
  • Место обстрела или попадание снаряда.
  • Адреса, визуальной привязки или координаты боев.
  • Номера автомобилей, бронетехники.
  • Потерпевших или погибших (кроме официальных данных).

За такие нарушения будет уголовная ответственность, потому что это помощь врагу, даже если она не намерена.

Какое наказание предусматривается?

Наказание за распространение данных о направлении или перемещении оружия, боеприпасов на территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, их размещении или движении, влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Реклама

За распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ, или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности – наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

инфографика из ТГ-канала Елены Зеленской

Учитывайте эту информацию и будьте благоразумны.

Также смотрите, как выглядели украинки до и после вторжения России – 10 Insta-фото.

Реклама

Напоминаем, вся оперативная информация – в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 10:00 26 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16400
2
Самолеты Самолеты
117
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артиллерия Артиллерия
293
7
Средства ПВО Средства ПВО
51
8
РСЗО РСЗО
91
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1131
Подробнее
Истории подвигов
Старший лейтенант Дозирчий Дмитрий. Совершил подвиг уже в первый день войны, 24 февраля, вблизи городка Олешки Херсонской области. Рискуя жизнью, повел побратимов в отчаянную атаку и прорвал оборону противника на мосту, обеспечив выход колонн 59-й ОМБР из окружения. За личное мужество удостоен звания Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Александр Подольский – сержант службы гражданской защиты ГСЧС, пожарный. Решительно бросился в огонь, пытаясь потушить пожар в частных домах, прилегающих к рынку "Барабашово", обстрелянного оккупантами. Спасая жизнь харьковчан, погиб сам - от осколков нового обстрела россиян.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять