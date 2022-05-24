Экс-военный РФ резко высказался о Путине и перешел на сторону Украины (видео)

Россиянин защищает Харьков от оккупантов

Российский военный выступил против Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований проверяет граждан России, проживавших в Украине до начала полномасштабного вторжения. В частности, устанавливают местонахождение людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Так, в Харькове проверили бывшего военнослужащего РФ.

Об этом сообщает ГБР.

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Работники ГБР опросили очередного россиянина, с 2014 года проживающего в Украине. В свое время более 5 лет он проходил службу в сухопутных войсках страны-агрессора.

В настоящее время мужчина жестко осуждает путеводный режим и его агрессию. Вдобавок он вступил в тероборону и с оружием в руках защищает от оккупантов Харьков.

"Это совсем не спецоперация – это геноцид украинского народа. Поэтому я не хочу иметь ничего общего с Россией, и как символ этого уничтожаю свой паспорт РФ", – сказал мужчина, поджигая свой паспорт.

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