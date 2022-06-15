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"Быть русским – стыдно!" Майор полиции РФ сжег свой военный билет (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 июня, 08:27
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Мужчине страшно представить, что он мог воевать на стороне оккупантов и отправлять ракеты по городу своего детства
В Хмельницком майор полиции РФ сжег военный билет.
В Хмельницком майор полиции РФ сжег военный билет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мужчина, родившийся в Хмельницком, но большинство жизни проживший в России, теперь стесняется российского гражданства. Он не может осознать, что его же собратья, с которыми он долгие годы работал, сегодня пришли убивать его и атакуют ракетами город его детства. В знак протеста майор полиции РФ в запасе демонстративно сжег свой военный билет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Еще при СССР многие украинцы получали свое образование в России и начинали там строить свою карьеру. Многие возвращаются домой, но в РФ остаются тяготы лет службы стране-агрессору и сослуживцы, которые сегодня идут "денацифицировать" собратьев.

В 2006 году вернулся в Украину 54-летний уроженец Хмельницкого. Он много лет прожил в России, получил гражданство РФ. Всю жизнь мужчина проработал в силовых структурах и дослужился до начальника участковых уполномоченных милиции Волгоградской области.

Вернувшись в Украину, он просто был поражен масштабами российской пропаганды, которая делает свое черное дело. Мужчина категорически осуждает путинский режим и разорвал все отношения с бывшими коллегами.

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"Мне стыдно за то, кому я служил и страшно вообразить, что я мог пойти на войну и отправлять ракеты по городу моего детства", – говорит мужчина.

Гражданин РФ в знак протеста тоже решил сжечь свой военный билет.

"Быть россиянином – стыдно! Мой дом – это Украина!", – сказал он.

Россияне в Украине демонстративно уничтожают свои паспорта

Россияне, живущие в Украине, сожгли уже несколько сотен своих паспортов. Сделали они это в знак протеста против режима президента Владимира Путина. Мужчины и женщины, люди разных профессий и всех возрастов сходятся во мнении, что быть россиянином после широкомасштабного вторжения России в Украину – стыдно.

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"Нами сейчас проводятся профилактические мероприятия по выявлению диверсионных групп. Проверяем находящихся в Украине граждан России. Кстати, ранее официально заявлялось, что за три месяца до вторжения российских войск в Украину, в нашу страну приехало около 11 тысяч россиян. Так вот, во время проверки российских граждан многие из них заявляют, что осуждают вторжение России в Украину и хотят рассказать о своей позиции на видео", – сказали сайту "Сегодня" в ГБР.

Напомним, что в конце мая Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного Мариуполя не спешат получать российское гражданство.

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