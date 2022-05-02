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Благодаря ему Киев выстоял: история Героя Украины Романа Дармограя

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 мая, 15:25
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За мужество и героизм при защите столицы ему присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
Роман Дармограй получил звание Героя Украины 19 марта.
Роман Дармограй получил звание Героя Украины 19 марта. / Фото: Коллаж: Сегодня

Командир 3-го батальона 72-й бригады подполковник Роман Дармограй получил звание Героя Украины за уничтожение вражеской танковой колонны возле Броваров, в результате чего погиб российский командир танкового полка. Защитник Украины сделал все, чтобы Киев выстоял во время наступления вражеских войск в марте.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Через семь лет молодой лейтенант стал выдающимся командиром

В 2015 году Роман с отличием окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, пришел "зеленым" лейтенантом в отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев.

Дармограй сразу оказался на войне и настолько быстро вошел в курс дел, что даже опытные воины были приятно удивлены. Уже на первой боевой позиции близ Волновахи молодой командир взвода показал себя талантливым и принципиальным. Далее возглавил роту, вместе с которой удерживал терриконы вблизи Докучаевска. О ней ходили целые легенды, ведь парни сражались настолько упорно, что противник в панике начал бежать из временно захваченного города.

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В конце января 2017 года, когда погиб Герой Украины Андрей Кызыло с позывным "Орел", именно Роман заменил павшего побратима на посту. Дармограй непосредственно возглавил оборону этого укрепрайона и вместе с верными друзьями продолжал сражаться с врагом, пока противник не смирился с потерей своей позиции.

За годы войны отдыхал мало, потому что защищал украинский Донбасс от оккупантов. Позже командование предложило молодому капитану возглавить тот же батальон, в который пять лет назад Роман пришел "зеленым" лейтенантом.

Стал Героем Украины

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С началом полномасштабного вторжения России в Украину Роман Дармограй получил сверхважную задачу – защищать столицу. Ему доверили очень важное направление в Киевской области. Молодой командир стал одним из защитников, благодаря которым украинцы скажут: "Киев выстоял!"

"Я столько москалей за раз еще никогда не видел у себя на прицеле. Но не растерялся!" – отшучивался Роман Дармограй журналисту.

Звание Героя Украины 28-летний Роман Дармограй получил за уничтожение вражеской колонны танков под Броварами, видео которого видел каждый украинец.

Награды

Роман Дармограй убежден, что все звания, медали и ордена – это второстепенное. Главное – скорее освободить Украину от оккупантов. Но, несмотря на свой молодой возраст, он имеет много наград:

  • звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" (2022);
  • орден Богдана Хмельницкого III степени (2017);
  • орден "Народный Герой Украины" (2017);
  • медаль "Защитнику Отчизны" (2016).

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